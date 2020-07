Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung confirmou quais produtos será lançada durante o evento Unpacked na próxima quarta-feira, 5 de agosto de 2020.

Ele lançou um trailer teaser com cinco produtos em silhueta contra um fundo preto, mas quando iluminado (como mostramos na foto acima), é bastante óbvio o que eles são.

A empresa se vangloriava de que haverá um quinteto de dispositivos, e podemos ver que eles serão os telefones da série Samsung Galaxy Note 20 (pensados como os Note 20 e Note 20 Ultra ), o Samsung Galaxy Z Fold 2 , o Galaxy Assista 3 , Galaxy Buds Live verdadeiros fones de ouvido sem fio e um produto que não esperávamos lançar durante o Unpacked: o Samsung Galaxy Tab S7 (e o Tab S7 +).

Pensa-se que o tablet rival do iPad Pro / Surface tenha sido salvo para a apresentação IFA da Samsung ou promovido silenciosamente entre eventos como outros dispositivos Tab no passado. No entanto, você pode vê-lo claramente por trás do Watch 3 e Buds Live no teaser.

A única outra pista é o aceno ao novo esquema de cores que a Samsung parece estar adotando para todos os seus dispositivos este ano - o mesmo tom de brisa que apareceu nos convites e marcas da Unpacked anteriormente.

Você poderá assistir ao Unpacked ao vivo aqui no Pocket-lint a partir das 17h (horário de Brasília) na próxima quarta-feira - são 10h da manhã, horário de Brasília, na costa leste dos EUA.

Escrito por Rik Henderson.