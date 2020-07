Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Dias antes de um evento de hardware, a Samsung normalmente convida os consumidores a encomendar o que quer anunciar, e este ano não é diferente.

O próximo evento Unpacked 2020 da Samsung está programado para 5 de agosto de 2020, quando é esperado o anúncio do Samsung Galaxy Note 20 e alguns outros dispositivos. Se você quiser saber mais sobre o Galaxy Note 20, com base em todos os rumores e vazamentos até agora, consulte nosso guia aqui . A Samsung ainda não anunciou o dispositivo, além de um teaser muito breve e um breve vazamento no site em russo da Samsung. No entanto, agora você pode reservar um.

Tecnicamente, você pode fazer uma reserva para "a próxima galáxia" no site da Samsung nos EUA . É grátis para fazer; apenas coloca você em uma fila de pré-encomendas que provavelmente serão abertas assim que o evento Descompactado for concluído. Se você reservar um antes de 4 de agosto e fizer uma pré-encomenda mais tarde, receberá um cupom de US $ 50.

Este voucher é válido para uso em "dispositivos vestíveis, tablets, PCs e acessórios selecionados" na loja online da Samsung nos EUA. Ele expira na sexta-feira negra deste ano. Portanto, embora você ainda tenha que pagar o preço total pelo Galaxy Note 20 ao fazer uma pré-compra, receberá uma boa oferta de cupom para usar em outra coisa.

Para reservar um Galaxy Note 20, basta digitar seu nome, email e CEP e selecione se deseja um dispositivo desbloqueado ou um de uma operadora.