O Samsung Galaxy Z Flip, o telefone que oferece essa ação dobrável em concha, como foi atualizado e tem tudo a ver com velocidade: não apenas esse telefone obtém compatibilidade com 5G, mas também foi aprimorado para o Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Se houve alguma crítica por parte dos especialistas em especificações do primeiro modelo , foi porque ele estava assentado em hardware antigo - o Snapdragon 855 Plus. Embora ainda seja o principal, o passo até o mais recente do portfólio de desempenho da Qualcomm agradará a muitos - especialmente se for o que você deseja.

Esta versão mais recente do hardware Snapdragon eleva esse telefone acima dos lançamentos anteriores da Samsung em 2020 - como os modelos Galaxy S20 - enquanto a inclusão do 5G significará dados rápidos quando você estiver em movimento, que é o local em que esse telefone foi projetado.

Caso contrário, é praticamente o mesmo telefone que era antes - oferece a mesma tela e câmeras e a mesma ação dobrável - embora a Samsung diga que existe um novo modo Flex para suportar a tela dobrável.

Isso permitirá que você use as metades superior e inferior da tela independentemente, dependendo do que estiver fazendo. Havia algum suporte limitado para essa abordagem no modelo original, mas parece que está ficando muito aprimorado.

Há também uma nova cor - sendo este o primeiro modelo Mystic Bronze a ser lançado, uma cor que também esperamos nos modelos Galaxy Note 20 e Galaxy Z Fold 2 . Ele também virá em Mystic Grey - enquanto a versão LTE continuará com suas cores originais também.

O novo Samsung Galaxy Z Flip 5G estará disponível a partir de 7 de agosto de 2020 - convenientemente, dando-lhe tempo para assistir ao Galaxy Unpacked em 5 de agosto e ver o que mais a Samsung tem nas mangas.