Não há escassez de vazamentos até o lançamento dos modelos Samsung Galaxy Note 20 - e, graças a uma enorme quantidade de fotos e informações, agora temos uma imagem completa do que o Note 20 Ultra oferece.

Graças ao winfuture.de, temos imagens claras de todos os lados do novo telefone em duas cores diferentes - a cor de cobre que a Samsung está usando para a publicidade e a cor preta que é um pouco mais comum.

Já vimos muito do design antes, por isso não vamos nos concentrar muito nas descrições, mas como podemos ver, a Nota 20 Ultra obtém esses cantos quadrados com extremidades planas, embora esse enorme conjunto de câmeras tenha perdido algumas lentes em comparação com as o S20 Ultra.

winfuture.de

A Samsung recebeu algumas críticas por exagerar um pouco com o S20 Ultra e aqui temos um sistema de três câmeras composto pelo novo sensor principal de 108 megapixels, uma unidade de zoom de periscópio 5x que oferece zoom digital de 50x e uma câmera digital de 12x. sensor ultra largo de megapixel.

A S Pen está pronta para algumas melhorias, reduzindo o tempo de resposta para 9ms, com o objetivo de torná-lo o mais natural possível, enquanto o monitor oferecerá 120Hz em resolução total no monitor de 6,9 polegadas, adaptando-se para oferecer a taxa de atualização apropriada para o conteúdo que você está visualizando. Também é dito que é o dispositivo para estrear o Corning Gorilla Glass 7.

A bateria é de 4500mAh, enquanto a versão européia oferecerá o Exynos 990; é provável que seja uma divisão entre o hardware da Exynos e a Qualcomm em outras regiões como os EUA. Novamente, esperamos que isso cause alguma consternação com os fãs.

Esperamos que o Samsung Galaxy Note 20 Ultra seja anunciado oficialmente em 5 de agosto no Samsung Galaxy Unpacked , onde aprenderemos mais sobre como a Samsung pretende se integrar mais estreitamente com a Microsoft, com a sincronização do OneNote e o suporte ao xCloud.