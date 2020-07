Samsung Galaxy S20 Ultra recebe o tratamento completo de vazamento de design de 360 graus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Recentemente, fomos convidados a dar uma olhada completa no próximo Samsung Galaxy Note 20 - mas agora vimos a versão maior, o Note 20 Ultra totalmente revelado também.

Essas novas renderizações vêm da mesma fonte do vazamento anterior, o sempre confiável Evan Blass. Publicado no Patreon , onde você pode ver o telefone em toda a sua glória, a nova revelação em 360 graus mostra o Note 20 Ultra com alta clareza, para que possamos ter uma boa noção de seu design geral.

O design do Note 20 Ultra parece estar bastante afastado do que o normal da Nota 20. Os cantos são quadrados e as extremidades achatadas, enquanto há uma curva na borda da tela que você não vê na Nota 20 normal.

Isso vai diferenciar esses telefones de uma maneira que não aconteceu com os modelos Note 10. Parece - com base nessas renderizações - como se o Note 20 Ultra atraísse mais clientes em potencial e fosse o dispositivo mais premium.

Mas há outro detalhe interessante nas câmeras. Detectamos esse detalhe em vazamentos anteriores do Ultra, mas esse vazamento mostra-o com maior clareza e essa é a lente do periscópio, localizada na parte inferior do conjunto de câmeras - é obviamente diferente da lente comum que está na menor Nota 20 modelo.

Isso se encaixa com todas as especificações vazadas que vimos até agora, sugerindo que o Note 20 Ultra provavelmente oferecerá zoom 50X, evitando o bastante bobo zoom 100X do S20 Ultra.

Esperamos ver esses telefones lançados na Samsung Unpacked em 5 de agosto, ao lado do Galaxy Z Fold 2 .