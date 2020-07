Samsung diz que haverá cinco novos dispositivos em seu lançamento Unpacked em 5 de agosto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung diz que haverá cinco dispositivos revelados em seu próximo lançamento Unpacked . O evento, em 5 de agosto, é basicamente o lançamento do Galaxy Note 20, mas é bom saber que pelo menos alguns dos outros dispositivos serão lançados lá.

De fato, a Samsung tem sido tão pobre em manter as coisas em sigilo que sabemos muito sobre os próximos dispositivos. Haverá um Galaxy Note 20 Plus e Note 20 Ultra , um Galaxy Watch de última geração , o Galaxy Z Fold 2 de segunda geração dobrável e, finalmente, um par de fones de ouvido sem fio verdadeiros chamados Galaxy Buds Live, embora já os tenhamos referido. como Beans, então esse é um possível apelido alternativo.

A Samsung fez o anúncio em um post do chefe do celular TM Roh, em um movimento claramente projetado para afastar algumas manchetes da revelação do OnePlus Nord de amanhã.

"No Galaxy Unpacked deste verão, apresentaremos cinco novos dispositivos de energia", diz ele no post. "Esses dispositivos cumprem nossa visão de inovar novas experiências móveis que fluem de maneira contínua e contínua aonde quer que vamos".

"Você terá o poder de viver a vida ao máximo com esses dispositivos na mão (e nos ouvidos e no pulso)."

O post do blog também apresenta muita conversa ousada sobre o Próximo Normal em que estamos vivendo e o investimento da Samsung em pesquisa e desenvolvimento, mencionando especificamente dobráveis e 5G como principais áreas de foco. A Roh também menciona suas parcerias com Google, Microsoft e Spotify, portanto, espere que os dispositivos futuros continuem sendo fornecidos com o Office 365 e o Spotify.

Também foi mencionado o Xbox - um lançamento importante para 2020, é claro - e Roh acrescentou que a colaboração com a Microsoft "continuará a se expandir por meio de nossa parceria de jogos com o Xbox".