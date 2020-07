Vazamento de foto do Samsung Galaxy Z Fold 2 sugere uma tela externa maior

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O sucessor do Galaxy Fold da Samsung vazou novamente, mas desta vez temos uma imagem de marketing do dispositivo, embora seja bem embaçada.

A própria Samsung provocou em sua conta oficial do Twitter que um dispositivo dobrável estaria aparecendo no Galaxy Unpacked em 5 de agosto de 2020 - o evento esperado para revelar a tão esperada série Note 20 . Não revelou muito mais, mas o vídeo a seguir mostrava uma borboleta de cobre, sugerindo que o Galaxy Z Fold 2 era o dispositivo com o qual estava falando com as palavras "Um novo visual se desenrola".

Desde então, o vazador confiável Ice Universe ( @UniverseIce ) twittou uma imagem da próxima geração do Galaxy Fold que se parece muito com o material de marketing típico da Samsung. A imagem está embaçada, mas mostra o dispositivo com acabamento em cobre, combinando com a provocação da própria Samsung.

Há um compartimento de câmera na parte traseira com duas lentes visíveis. Também parece haver uma tela externa maior, como sugeriram os rumores e a dobra vertical em estilo de livro também está presente.

Rumores sugeriram que o Galaxy Z Fold 2 terá uma tela interna de 7,7 polegadas, juntamente com uma tela externa de 6,3 polegadas. O original tinha uma tela externa no meio, mas a imagem vazada do Ice Universe sugere que a tela externa no dispositivo de próxima geração se estenda até a borda, pelo menos na parte inferior.

A mesma configuração de câmera é relatada como sendo a mesma do Samsung Galaxy S20 .

Esperamos que mais vazamentos apareçam antes do lançamento em 5 de agosto, mas você pode ler tudo sobre os mais recentes vazamentos no recurso Samsung Galaxy Z Fold 2 . Você também pode visitar nosso recurso Galaxy Unpacked para descobrir o que mais se espera do evento e como assisti-lo.