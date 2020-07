Aparentemente, haverá um novo Galaxy Z Flip no próximo lançamento da Samsung, afinal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Samsung Galaxy Flip 2 poderá ser lançado no próximo mês, de acordo com os últimos rumores.

Recentemente, tivemos a impressão de que a Samsung havia arquivado uma atualização para o telefone dobrável, mas parece que receberemos uma atualização para o aparelho no próximo evento de lançamento do Galaxy Unpacked em 5 de agosto .

Na semana passada, foi revelado que há uma nova versão em bronze do Galaxy Z Flip a caminho, mas na época foi sugerido que um telefone totalmente novo não estaria necessariamente conosco em agosto.

De qualquer forma, um aparelho renovado também será um dispositivo 5G - que tem sido bastante comentado. Isso não é muito surpreendente, já que a Samsung parece determinada a liderar a carga 5G, tornando o máximo possível de sua gama 5G.

A Samsung lançou o Galaxy Z Flip em 2019 em um modelo somente 4G. Houve compromissos com ele, principalmente a falta de força na tela que, esperamos, seria corrigida com um modelo de segunda geração.

De acordo com vazamentos, a nova versão do Z Flip também roda a nova plataforma Snapdragon 865 Plus da Qualcomm, o que seria uma jogada interessante, pois parece ser voltada principalmente para os jogadores.