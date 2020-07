Samsung Galaxy Z Fold 2 será revelado em 5 de agosto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung está realizando seu próximo Galaxy Unpacked em 5 de agosto de 2020 e a empresa já confirmou que o Galaxy Fold 2 , também conhecido como Galaxy Z Fold 2, será apresentado no evento.

Espera-se que o evento - que será apenas online - marque a revelação da série Galaxy Note 20, já que a Samsung normalmente lança o Galaxy Note em agosto. Até agora, porém, era apenas um boato de que a segunda geração do Galaxy Fold também poderia ser revelada.

A Samsung confirmou que veríamos outro dispositivo dobrável no evento de 5 de agosto no Twitter, com a leitura do Tweet: "Um novo visual se desenrola. 05.08.2020". Também mostrou um vídeo de uma bola de cobre dobrando-se em uma borboleta de cobre.

O Galaxy Fold original - que foi apresentado ao lado do Galaxy S10 no Febraury 2019 - apresentou uma borboleta na tela em todos os materiais de marketing, sugerindo que o vídeo do tweet representa seu sucessor.

Os rumores sugerem que o Galaxy Z Fold 2 continuará com a dobra vertical em estilo de livro, como a original - que o tweet da Samsung também sugere. Houve alegações de que o dispositivo de segunda geração viria em uma variedade de cores, incluindo cobre, se o tweet for algo a se fazer, e contará com uma tela externa maior.

Espera-se que a carga da câmera do Galaxy Z Fold 2 seja semelhante ao Samsung Galaxy S20 e muitos rumores apontam para uma câmera frontal . O tamanho da tela interna dobrável é de 7,7 polegadas.

Você pode ler todos os rumores que cercam o Galaxy Z Fold 2 em nosso recurso de rumor, mas parece que o dia 5 de agosto será um dia emocionante para os fãs da Samsung.