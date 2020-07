Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo telefone Galaxy Note 20 da Samsung vazou, após o recente vazamento de seu irmão maior, o Samsung Galaxy Note 20 Ultra .

Leaker Evan Blass, que usa @evleaks no Twitter e é considerado muito confiável quando se trata de revelar prematuramente telefones Android ainda a serem anunciados, compartilhou um GIF de 360 graus do menor Galaxy Note 20 em sua conta privada no Twitter . A renderização também está em sua página do Patreon.

Esse vazamento do Galaxy Note 20 fornece uma boa olhada nos recursos do telefone, como a configuração de câmera tripla, que parece não ter ToF ou autofoco a laser ou uma câmera do tipo periscópio, o que significa que não terá a mesma câmera e zoom recursos como o Galaxy Note 20 Ultra. Outros detalhes que podemos captar desse vazamento: O Galaxy Note 20 terá um painel Infinity-O plano, completo com um recorte de selfie no centro, semelhante ao Galaxy Note 10 series.

Finalmente, existem botões físicos no lado direito e, claramente, tem um acabamento fosco. Espera-se que este telefone seja revelado juntamente com o Galaxy Note 20 Ultra e possivelmente outro hardware em um evento Samsung Unpacked em breve.

Para saber mais sobre a próxima série Galaxy Note 20, confira nosso resumo.