Samsung Galaxy S20 Fan Edition pode ser o modelo S20 mais quente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em junho de 2020, começaram os rumores sobre a Samsung lançar uma versão nova e mais acessível do Samsung Galaxy S20 - e novos detalhes sugerem que ele pode ser o mais desejável do grupo.

Há um padrão emergente para a Samsung, onde anuncia os principais telefones e lança uma nova versão, com preços mais acessíveis e fazendo algumas alterações de hardware, no final do ano.

Novas informações sugerem que o Samsung Galaxy S20 Fan Edition pode não ser uma versão "leve" deste telefone que algumas pessoas esperavam, mas sim um telefone para revigorar as vendas e oferecer uma genuína boa relação custo / benefício.

De acordo com um vazador estabelecido no Twitter, a Fan Edition será alimentada pelo Qualcomm Snapdragon 865 - que significa poder principal - será equipada com uma tela de 120Hz, projetada para oferecer visuais mais suaves, com uma câmera frontal perfurada e impermeabilização.

Galaxy Fan Edition

Snap865、120Hz 、 3.3mm Hole

IP68 (bom preço) Q4 - Universo de gelo (@UniverseIce) 16 de julho de 2020

Enquanto algumas versões do telefone Galaxy S20 vieram originalmente com o Snapdragon 865, muitas partes do mundo receberam a versão Exynos do telefone. Parece que a Fan Edition pode ter a Qualcomm globalmente - como vimos com o Samsung Galaxy S10 Lite , um telefone que gostamos muito.

Quer se trate ou não de Fan Edition ou Lite, ainda não se sabe: não havia nada particularmente leve na versão anterior, mas vimos relatórios anteriores de que o nome da Fan Edition é um nome interno da Samsung.

A desvantagem desses telefones é que eles prejudicam a linha principal da Samsung - mas talvez isso signifique que a Samsung pode lançar um dispositivo em um segmento "sub-flagship", oferecendo praticamente todos os benefícios do negócio real, mas a um preço muito mais atraente.