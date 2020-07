Parece que o Samsung Galaxy Fold 2 pode não estrear em agosto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung está realizando um evento de lançamento em 5 de agosto, no qual esperávamos que o novo Galaxy Fold 2 fosse lançado ao lado da série Galaxy Note 20.

No entanto, de acordo com um vazador estabelecido da Samsung que agora está em dúvida - Max Weinbach diz que está "100% certo de que não o lançará", enquanto diz que também é improvável que eles falem sobre isso. Com a dobra 2 provavelmente disponível na Coréia antes de ser vendida em todo o mundo, esse é um estado plausível.

Para esclarecer, tenho 60% de certeza de que não falarão sobre isso no evento, mas tenho 100% de certeza de que não o divulgarão. https://t.co/5FUixTLqu9 - Max Weinbach (@MaxWinebach) 12 de julho de 2020

Esperamos que o Fold 2 seja um dobrável ainda mais premium do que o original, nas versões de aço inoxidável e cerâmica. Ele terá uma tela dobrável maior que o Galaxy Fold original, embora haja alguma divergência sobre se esse será um monitor de 7,7 ou 8 polegadas. Provavelmente terá uma taxa de atualização de 120Hz, por isso estamos falando de alto nível.

A câmera traseira será uma configuração de lente tripla com estabilização de imagem óptica dupla, incluindo uma lente principal de 64 megapixels e também esperamos que os rumores de impermeabilização também sejam verdadeiros.