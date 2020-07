Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung parece estar preparando um modelo 5G do seu dobrável Galaxy Z Flip, pois um vídeo do dispositivo, presumivelmente de materiais de marketing, vazou online.

O vazador de telefone Evan Blass compartilhou o vídeo no Twitter e mostra o dispositivo de todas as formas. Parece honestamente com a versão LTE existente; apenas possui suporte 5G e uma nova cor de bronze místico ”. Também é mais alto e mais grosso (embora quase imperceptível) e roda o novo chip Snapdragon 865 Plus da Qualcomm, de acordo com Max Weinbach da XDA-Developers . Tudo o resto é o mesmo - as câmeras, os sensores, a tela, o tamanho da bateria e assim por diante.

A Samsung lançou o Galaxy Z Flip dobrável no ano passado - apenas como modelo LTE. Quando analisamos o telefone , fizemos isso com muita emoção. Nós achamos que a concha dobrável verticalmente causaria ondas sérias. Nós até chamamos isso de um passo à frente para telefones dobráveis. Mas também está claro que existem compromissos fora do preço. O material da tela, por exemplo, não é muito robusto e encontramos danos no uso normal dentro de uma semana de teste.

Há rumores de que a Samsung esteja desenvolvendo uma versão 5G já há algum tempo, e havia esperanças de que isso melhorasse. Talvez, a Samsung esteja salvando as maiores mudanças para o Samsung Galaxy Z Flip 2 , que, se o boato estiver correto, está chegando, mas ainda está muito longe de estrear.

A Samsung tem um evento marcado para 5 de agosto. Esperamos que a empresa revele o Galaxy Note 20 lá e talvez esse 5G Flip, que continua vazando.