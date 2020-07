Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung está pensando em abandonar o carregador para reduzir custos.

Especificamente, ele pode não incluir um nas caixas de alguns de seus smartphones a partir do próximo ano, de acordo com o site de notícias coreano ETNews. Lembre-se de que a Apple está explorando a mesma idéia. O analista Ming-Chi Kuo afirmou recentemente que a Apple pode não incluir um carregador com a série iPhone 12, que deve ser anunciada ainda este ano. Está pensando em não incluir carregadores de 5 e 18W, que atualmente vêm com diferentes modelos de iPhone.

Em vez disso, a Apple pode vender um carregador rápido de 20W separadamente. Tanto a Samsung quanto a Apple estão supostamente retirando carregadores das caixas de seus telefones, porque muitas pessoas já compram carregadores extras, e as empresas poderão reduzir os custos de venda de seus telefones e, ao mesmo tempo, reduzir sua pegada de embalagem.

No lado ambiental, não devemos esquecer que o crescente volume mundial de lixo eletrônico, ou lixo eletrônico, representa uma grande ameaça para nossas comunidades e saúde. Quando não são descartados corretamente, alguns eletrônicos podem liberar substâncias tóxicas no solo e nas águas subterrâneas. Mas, também, não é bom ter quantidades massivas de tecnologia não utilizada apenas espalhadas pelos lixões. Ao remover o carregador, Samsung e Apple produziriam menos lixo eletrônico futuro, teoricamente.

O que você acha? As empresas de telefonia como a Samsung devem parar de incluir carregadores nas compras de novos celulares?