Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um dia depois que a Samsung anunciou um evento Galaxy Unpacked em 5 de agosto, para presumivelmente anunciar a série Galaxy Note 20 e outros hardwares, um breve vídeo prático do modelo Galaxy Note 20 Ultra apareceu online.

Este vídeo vazado segue uma imagem parada , presumivelmente da filmagem, que vazou em 7 de julho. Parece fazer parte de um padrão previsível de gotejamento, gotejamento e gotejamento, onde obtemos bits de informações seguidos por vários outros vazamentos que nos dão uma idéia melhor ou mais clara do que esperar. O canal do YouTube Jimmy Is Promo - a fonte do vídeo vazado - compartilhou o vídeo, com 83 segundos de duração, no dia 8 de julho.

O clipe não confirma se o modelo terá uma tela de 120Hz. Mas podemos ver que o suporte da S Pen está no lado esquerdo do telefone e os botões também mudaram de lado. O aumento da câmera também é maior. O vídeo demonstra novos recursos de "ponteiro" também, porque uma Nota significa novos truques.

A série Galaxy Note 20 será uma linha premium separada da série Galaxy 20. Ele terá um conjunto triplo de câmeras traseiras com uma lente no estilo periscópio e talvez um sensor 3D ToF ou foco automático a laser. Também pode incluir o Snapdragon 865, 5G por padrão, uma opção de exibição da taxa de atualização de 120Hz e, obviamente, uma S-Pen atualizada. Pelo menos dois modelos - um Galaxy Note 20 menor e um Note 20 Ultra maior - poderiam estrear em agosto.

Saiba mais sobre isso em nosso resumo: Galaxy Note 20: Tudo o que sabemos até agora.