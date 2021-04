Samsung Galaxy Unpacked: Assista à revelação do Galaxy mais poderoso de todos os tempos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está realizando um evento virtual Galaxy Unpacked em abril, onde a Samsung promete revelar o Galaxy mais potente até agora.

O evento será transmitido ao vivo para que todos ao redor do mundo possam sintonizar para assistir à apresentação. Aqui está tudo o que você precisa saber.

O evento Galaxy Unpacked da Samsung está marcado para 28 de abril às 10h ET. Aqui estão os horários locais:

São Francisco - 07:00 PDT

Nova York - 10:00 EDT

Londres - 15:00 BST

Berlim - 16:00 CEST

Nova Delhi - 19:30 IST

Tóquio - 23:00 JST

Syndey - 00h00 29 de abril

Uma transmissão ao vivo estará disponível no site Newsroom da Samsung e no YouTube. Incorporaremos o vídeo aqui para você assistir assim que estiver disponível.

A Samsung disse que apresentará o "Galaxy mais poderoso". Suspeitamos que será um laptop ao invés de um telefone, então o Galaxy Book está no porta-retratos. O vídeo teaser mostra o dispositivo sendo destruído, com acontecimentos poderosos no caminho - talvez sugerindo conectividade 5G - enquanto a cena final parece alguém abrindo um notebook.

Felizmente, alguns dispositivos vazaram , então temos uma boa ideia do que esperar.

Espera-se que o Samsung Galaxy Book Pro dê continuidade ao Galaxy Book anterior, talvez trazendo consigo a conectividade 5G. É dito para alguns nas versões de 13 e 15 polegadas. Não sabemos o que estará alimentando este modelo - o Galaxy Book S veio em ambas as versões Intel e Qualcomm , então ele vem de uma posição ligeiramente instável.

Espera-se que o Galaxy Book Pro 360 ofereça suporte para S Pen como outra opção de entrada.

A Samsung vem trabalhando com a AMD há vários anos e acredita-se que o resultado será um hardware Exynos com uma GPU AMD. No início de 2021, a Samsung confirmou que revelaria os resultados dessa colaboração em um dispositivo carro-chefe da Samsung. Foi assumido que seria o Galaxy Fold 3, mas pode ser que este seja direcionado aos portáteis da Samsung.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Chris Hall.