Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung realiza um evento virtual Galaxy Unpacked em agosto. Espera-se anunciar a série Samsung Galaxy Note 20 e o Galaxy Z Fold 2 .

O evento será transmitido ao vivo para que todos ao redor do mundo possam se sintonizar para assistir ao evento. Aqui está tudo o que você precisa saber.

O evento Galaxy Unpacked da Samsung está marcado para o dia 5 de agosto, às 10h (horário local do Reino Unido). Aqui está um conversor de horas para encontrar a hora local.

Uma transmissão ao vivo estará disponível no site de redação da Samsung e no site Samsung.com. Esperamos incorporá-lo aqui no dia do evento.

A Samsung convidou a mídia a explorar seus "mais recentes dispositivos Galaxy". O convite da Samsung também mostra um pouco de cobre. Dadas as imagens vazadas do Galaxy Note 20 Ultra em uma nova tonalidade de cobre, podemos assumir que a Samsung está provocando que irá revelar a série Galaxy Note 20 e anunciar uma opção de cor para ele.

A empresa também enviou um tweet provocando um novo dispositivo dobrável. O tweet dizia: "Um novo visual se desenrola. 05.08.2020". Havia também um vídeo mostrando uma bola de cobre dobrando-se em uma borboleta, sugerindo a revelação do sucessor do Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Note 20: data de lançamento, recursos, rumores e notícias

A série Galaxy Note 20 será uma linha premium separada da série Galaxy 20. Ele terá um conjunto triplo de câmeras traseiras com uma lente estilo periscópio e talvez um sensor 3D ToF ou foco automático a laser.

Também pode incluir o Snapdragon 865, 5G por padrão, uma opção de exibição da taxa de atualização de 120Hz e, obviamente, uma S-Pen atualizada. Pelo menos dois modelos - um Galaxy Note 20 menor e um Note 20 Ultra maior - poderiam estrear em agosto.

O Galaxy Z Fold 2 é o nome esperado do sucessor do Galaxy Fold original, dobrável na vertical. Espera-se que ele venha com uma tela interna de 7,7 polegadas e uma tela externa de 6,3 polegadas. Há rumores de uma câmera frontal perfurada e acredita-se que a carga da câmera corresponda à do Samsung Galaxy S20 .

Galaxy Watch 2/3: Tudo o que sabemos até agora

Há especulações de que a Samsung esteja preparando uma série de outros dispositivos para anunciar no final deste verão. Poderia haver um Galaxy Z Flip 5G revelado durante o evento Unpacked da Samsung em agosto, assim como um novo Galaxy Watch 2 - que se pensa ser chamado Galaxy Watch 3.