Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung anunciou quando transmitirá ao vivo seu próximo evento de hardware.

A empresa chama os eventos de hardware de "Galaxy Unpacked", e este não é uma exceção. A Samsung informou que realizará um Unpacked na quarta-feira, 5 de agosto, às 10h ET. Espera-se que revele a série Galaxy Note 20 e possivelmente um sucessor da primeira geração do Galaxy Fold. De fato, o convite da Samsung mostra um pouco de cobre. Dadas as imagens recentemente vazadas do Galaxy Note 20 Ultra em um novo tom de cobre, podemos assumir que a Samsung está provocando o dispositivo.

A série Galaxy Note 20 será uma linha premium separada da série Galaxy 20. Ele terá um conjunto triplo de câmeras traseiras com uma lente no estilo periscópio e talvez um sensor 3D ToF ou foco automático a laser. Também pode incluir o Snapdragon 865, 5G por padrão, uma opção de exibição da taxa de atualização de 120Hz e, obviamente, uma S-Pen atualizada. Pelo menos dois modelos - um Galaxy Note 20 menor e um Note 20 Ultra maior - poderiam estrear em agosto.

Quanto ao novo Galaxy Fold, ele poderia ser chamado de Fold 2 ou Galaxy Z Fold 2, e pode vir com uma tela interna maior de 7,7 polegadas e uma câmera recortada.

Veja nossos guias atualizados abaixo para obter um resumo completo de vazamentos até agora no Galaxy Note 20 e no Galaxy Fold 2: