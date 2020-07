Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung confirmou que está lançando alguns de seus principais recursos em dispositivos de médio alcance, graças a uma atualização de software.

O maior elemento que chegará ao Galaxy A51 e Galaxy A71 é o recurso Single Take, que estreou no Samsung Galaxy S20 .

Ele permite que você aponte o telefone para a cena à sua frente e a câmera faça o que quiser, capturando uma variedade de imagens e vídeos diferentes, em diferentes formatos, e apresentando uma coleção de imagens.

É uma ótima maneira de capturar uma cena movimentada quando você realmente não sabe o que gravar e como - para tirar fotos ou gravar vídeos? O uso do Single Take basicamente se livra de todo o pensamento, para que você tenha ótimas lembranças desse evento.

Há uma série de outros ajustes de software chegando ao A51 e A71, incluindo melhor compartilhamento de mídia, além de uma melhor pesquisa no dispositivo. Usando a barra do Finder na bandeja de aplicativos, agora você poderá acessar muito mais no seu telefone, tornando mais rápido o que procura.

As atualizações adicionam funcionalidade de software aos dispositivos de camada inferior da Samsung, o que significa que as melhores experiências não são reservadas para aqueles que possuem um dispositivo Galaxy S. Geralmente, a Samsung vende muito mais na família Galaxy A do que na família Galaxy S, graças a preços muito mais acessíveis, para que haja mais funcionalidade disponível para mais dispositivos.

O Samsung Galaxy A51 é um ótimo celular; Embora não ofereça o mesmo poder do telefone principal, a experiência do dia-a-dia é realmente boa - e possui uma excelente exibição.

