Samsung Galaxy Note 20 poderá estar disponível a partir de 21 de agosto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há rumores de que a próxima série de smartphones da Samsung - o Galaxy Note 20 - será apresentado em um evento virtual em 5 de agosto, com a data de venda sugerida duas semanas depois.

Segundo a Sammobile , a mídia sul-coreana relata que o Galaxy Note 20 será lançado em 21 de agosto. O relatório também sugeria que veríamos o Galaxy Fold 2 e o Galaxy Z Flip 5G lançados no boato de 5 de agosto, mas não indicava se esses dispositivos também estariam disponíveis em 21 de agosto.

O relatório afirmava que a Coréia do Sul veria apenas variantes 5G dos dispositivos Fold 2 e Galaxy Note 20. Não ficou claro se isso se aplicaria a outros mercados.

Rumores anteriores sugerem que a Nota 20 não mudará muito em termos de design em comparação com seu antecessor - a Nota 10 , mas a série pode adotar uma carcaça de câmera traseira mais proeminente. Também foi alegado que o scanner de impressão digital sub-display terá o dobro do tamanho dos dispositivos anteriores e as cores do chassi podem incluir verde, cobre e cinza.

O chipset Qualcomm Snapdragon 865+ ou Exynos é esperado nos bastidores da Nota 20, suportado por pelo menos 12 GB de RAM. O sensor principal de 108 megapixels do Samsung Galaxy S20 Ultra também deve retornar para a Nota 20+ ou a Nota 20 Ultra - o nome ainda é desconhecido - mas houve alegações de que o recurso de zoom 100X do S20 Ultra será reduzido.

Por enquanto, a Samsung não confirmou nada, mas você pode ler todos os rumores mais recentes no nosso recurso Samsung Galaxy Note 20 para ver o que mais pode estar chegando aos dispositivos quando eles chegarem.