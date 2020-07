Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung parece ter revelado prematuramente seu próximo smartphone premium, o Samsung Galaxy Note 20 Ultra , através de seu próprio site.

As renderizações do Galaxy Note 20 Ultra, ainda a ser anunciado, foram vistas no site oficial da Samsung Rússia , de acordo com Ishan Agarwal no Twitter. Estranhamente, as imagens aparecem em uma página do Galaxy Note 8; eles são o pano de fundo da seção "Descubra a nota da próxima geração".

Essas imagens, é claro, não foram confirmadas pela Samsung, mas mostram claramente um Galaxy Note que nunca foi lançado. Há um conjunto de câmeras com uma lente zoom dobrada e, honestamente, um design geral que nos lembra o Galaxy S20 Ultra, lançado no início deste ano.

A seção no site russo da Samsung que revela os links do Galaxy Note 20 para o Galaxy Note 10, o Note da geração atual. Pode-se presumir que alguém que fez o site da Samsung usar as imagens erradas, capturando a próxima geração do Note 20 Ultra, em vez do Note 10.

O Leaker Ice Universe afirmou que a série Galaxy Note 20 virá em uma nova cor de cobre , então essas renderizações podem ser legítimas. A Samsung normalmente lança seus telefones Galaxy Note no final do verão, então um vazamento em julho não é muito incomum, considerando que o telefone poderá chegar em agosto.