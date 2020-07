Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung registrou uma patente para dobrar as células da bateria, o que poderia ajudar a aliviar um dos problemas dos telefones dobráveis - como você empacota a bateria.

A patente, descoberta pela LetsGoDigital, apresenta uma bateria que, em vez de ser dividida em células separadas, é unida por um segmento flexível. Isso permitirá que os projetos tenham a bateria funcionando através da dobradiça, em vez de ter seções da bateria em cada parte diferente do dispositivo.

O interessante dessas patentes é que elas ilustram essa tecnologia de bateria com dois designs diferentes de telefone - um semelhante ao Samsung Galaxy Fold , dos quais esperamos que uma segunda geração seja lançada em agosto de 2020 - e um dobrável em três partes design muito mais compacto, mas ainda pode carregar a bateria dobrável por todas as dobradiças.

A patente inclui muitos detalhes técnicos sobre a bateria e não há como saber quando isso pode ser implantado em um dispositivo futuro, mas é possível que a Samsung possa usar essa tecnologia não apenas para seus próprios dispositivos, mas para criar baterias para outros fabricantes. projeta também.

O que isso deve permitir é uma melhor utilização do espaço dentro do dispositivo. Em um smartphone, o espaço é escasso, com muito hardware a ser empacotado. A utilização desse tipo de bateria dobrável pode permitir que a Samsung aumente a capacidade geral da bateria para melhor resistência ou reduza o volume geral que a bateria ocupa, permitindo mais espaço para outros componentes.

Com esse tipo de patente, não há como dizer quando ele pode estar comercialmente pronto para uso, mas pelo menos nos dá uma visão de algumas das áreas que a Samsung está explorando para futuros telefones dobráveis .

Você pode encontrar mais detalhes e ilustrações no link da fonte abaixo.