O Samsung Galaxy Z Flip 5G parece bastante familiar

O lançamento do Samsung Galaxy Z Flip 5G está próximo do lançamento e agora temos algumas imagens granuladas do dispositivo que parecem confirmar que ele será muito semelhante ao seu antecessor. Mais uma vez, as características estão presentes, como a tela externa e a câmera dupla de 12 megapixels com flash.

As imagens surgiram graças ao processo de certificação TENAA e foram reveladas pela primeira vez pelo SamMobile - elas mostram um aparelho cinza / preto que pode ser preto fosco. Detalhes adicionais vazaram graças ao processo de certificação da FCC nos EUA.

Já esperamos que o telefone tenha 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento e uma tela AMOLED interna de 6,7 polegadas quando desdobrado. As laterais do telefone revelam um leitor de impressões digitais ao lado dos controles de volume.

Também há suporte para Wi-Fi 6 - um passo acima do Flip anterior - e NFC, como seria de esperar. Ele também suporta carregamento rápido de 15W. Os detalhes revelados pela FCC mostram que o telefone possui duas baterias, uma em cada metade do telefone.

O telefone deve ser revelado ao lado do Galaxy Note 20 em um evento virtual em agosto. Também esperamos que o Galaxy Watch 3 seja lançado também, embora haja alguns rumores que poderiam ser lançados separadamente no final de julho.