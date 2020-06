O Galaxy Note 20 e o Galaxy Z Flip 5G da Samsung podem usar o Qualcomm Snapdragon 865+

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O novo Galaxy Note 20 da Samsung deve usar o Snapdragon 865+ topo de gama da Qualcomm nos EUA, enquanto a versão 5G do Galaxy Z Flip também usará o mesmo chipset. Isso é uma atualização sobre o Snapdragon 865 padrão usado em outros aparelhos Samsung até agora este ano, como o Galaxy S20 Ultra.

No entanto, o Snapdraon quase certamente não será usado globalmente - os novos aparelhos usarão o Exynos 992 da Samsung na Europa e em outras áreas como a Índia, de acordo com o protocolo usual da Samsung. Há algumas sugestões de que o chip 992 poderia usar um novo processo de produção, o que o tornaria supereficiente.

Com os recentes telefones Samsung, a versão Snapdragon demonstrou ser preferível, oferecendo melhor desempenho da bateria em comparação com o chip Exynos. No entanto, desta vez, as coisas podem mudar (desculpe) se o Exyos 992 for tão bom quanto parece. Um fator é que a Samsung voltou a um design ARM mais padrão com esta geração, o que provavelmente é revelador.

Os rumores continuam a girar em torno de que veremos a série Note 20 e o Galaxy Z Flip 5G em um evento de agosto, onde também poderemos ver o Galaxy Watch 3 também, embora uma data de 22 de julho também tenha sido especulada por isso.

Além de falar sobre as séries Z Flip 5G e Note 20, o renomado vazador Ice Universe também sugere que o Snapdragon 865+ será usado no Galaxy Fold 2 - que também estamos esperando em algum momento - e no Galaxy Tab S7 tablet.