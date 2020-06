Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Galaxy Fold 2 da Samsung vazou, através de uma renderização publicada pelo Ice Universe, que tem um histórico decente quando se trata de revelar dispositivos que ainda não foram revelados. O vazamento mostra o dobrável com molduras mais finas e uma tela sem entalhe.

A Ice Universe indicou que o Galaxy Fold 2 terá uma tela de 7,7 polegadas sem entalhe, contra uma tela de 7,3 polegadas no original, com uma moldura de 3,8 mm e uma câmera de perfuração. O informante sugeriu que o diâmetro do furo será de 4,8 mm. O Fold 2 também é pensado para ser alimentado pelo processador Snapdragon 865 e terá suporte a 5G. Pode levar uma bateria de 4.500mAh e também possui o chamado "Vidro Ultrafino".

A Samsung lançou seu segundo telefone dobrável - Galaxy Z Flip - em 11 de fevereiro, mas e a atualização do primeiro telefone dobrável da Samsung, o Galaxy Fold? Aparecem regularmente rumores sobre uma atualização para o Galaxy Fold - que achamos que pode ser chamado de Galaxy Z Fold ou Galaxy Fold 2. Também é conhecido como Projeto Champ e Vencedor 2, então há muitos apelidos em jogo.

Pode até haver várias versões diferentes. Estamos rastreando todos os rumores e vazamentos sobre o dispositivo até agora em um resumo aqui .

Até o momento, não se sabe quanto o Fold 2 pode custar, mas espera-se que seja mais barato que o Fold original.