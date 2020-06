Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Especificações e supostas fotos práticas e um vídeo do Samsung Galaxy Note 20 Ultra foram publicados on-line, embora tenhamos que admitir que não estamos convencidos por este último.

É supostamente uma versão evolutiva do Note 10+ , que é aparente nas imagens e no clipe, pois mostra um dispositivo que parece idêntico ao telefone do ano passado.

Publicado pelo geralmente confiável vazador da Samsung Ice Universe (@UniverseIce), as especificações afirmam que o Note 20 Ultra será executado no processador Qualcomm Snapdragon 865+ - algo que já ouvimos antes.

Ele também afirma que o monitor QHD poderá rodar em 120Hz em resolução máxima.

Ele usará a tecnologia de backplane OLED de óxido policristalino de baixa temperatura (LPTO), que permite taxas de atualização variáveis em baixa potência. Além de uma "nova função de câmera", além de uma S-Pen totalmente nova e de "recursos". Tudo de bom até agora.

São realmente as fotos e a postagem de vídeo adicionada que acompanham as especificações que nos preocupam.

Embora o Ice Universe não diga que eles são realmente do Samsung Galaxy Note 20 Ultra, a presença deles sugere isso. No entanto, não podemos deixar de pensar que eles são um pouco "render-y" demais. O telefone também parece muito nítido, onde os dedos são mais suaves nas imagens.

E isso desconsidera o fato de o aparelho se parecer exatamente com a Nota 10+, como já dissemos.

Ainda assim, deixaremos você decidir sobre a validade deles. Vamos admitir que eles parecem bem legais de qualquer maneira.