Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung lançou o Galaxy Z Flip dobrável ao lado da série Galaxy S20 - mas apenas como um modelo LTE. A Samsung está desenvolvendo uma versão 5G agora, e há novas evidências que sugerem que ele poderá ser lançado neste verão com atualizações adicionais, além da conectividade 5G.

O dispositivo apareceu recentemente no Geekbench , e a listagem de benchmark mostrou que ele era executado em um Snapdragon 865 com 8 GB de RAM, em vez do Snapdragon 855+, que teria um ano se estivesse dentro do Z Flip 5G quando for lançado. Também é esperado que o Galaxy Z Flip 5G contenha 256 GB de armazenamento (não haverá variante de 512 GB ou 128 GB). Lembre-se de que o Galaxy Z Flip original não possui um slot microSD.

Quando analisamos o Samsung Galaxy Z Flip há alguns meses, fizemos isso com muita emoção. Achamos que o dobrável causaria algumas ondas sérias, e até o chamamos de avanço para os telefones dobráveis - mas também está claro que há compromissos fora do preço. O material da tela, por exemplo, não é muito robusto, e encontramos danos no uso normal dentro de uma semana de teste.

De acordo com a SamMobile , o Galaxy Z Flip 5G provavelmente será anunciado no início de agosto, juntamente com o Galaxy Note 20 e o Galaxy Fold 2. Embora o SamMobile ainda não tenha certeza de quais mercados definitivamente receberão o novo telefone 5G, ele indicou anteriormente que a América do Norte é um shoo-in.