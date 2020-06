A tela normal Note 20 da Samsung pode decepcionar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung é conhecida por ter alguns dos melhores monitores do mundo dos smartphones, mas pode não ser exatamente o que você espera no dia do lançamento.

Um vazamento estabelecido de informações sobre os próximos telefones sugeriu que o Samsung Galaxy Note 20 tenha uma tela plana - algo que já ouvimos antes -, além de manter uma resolução de 1080p e taxa de atualização de 60Hz.

Quadro amplo + tela plana + resolução FHD + taxa de atualização de 60Hz.

É uma especificação desesperada. - Ice universe (@UniverseIce) 17 de junho de 2020

O vazador chama a especificação de "desesperada", mas tem um longo histórico de críticas aos fabricantes que não oferecem taxas de atualização rápidas em altas resoluções.

A cada novo lançamento de smartphone, há sempre um senso de especificação da lista de desejos, em que aqueles que antecipam um dispositivo esperam as melhores e melhores especificações, independentemente de fatores práticos, como duração da bateria ou preço.

A Samsung caiu nessa armadilha com a gama Galaxy S20 , onde 120Hz era oferecido apenas a 1080p, não o 1440p completo, que alguns outros fabricantes oferecem, como o OnePlus.

Vale ressaltar que essas especificações se aplicam apenas à Nota 20 menor. Ainda é esperado que a Nota 20+ ofereça um apelo de especificações maior na tela, provavelmente com uma resolução mais alta e uma taxa de atualização de 120Hz.

O importante é que essas informações sejam colocadas em contexto. A versão menor do Note foi introduzida em 2019 com a família Note 10 para reduzir um pouco o preço. Ele forneceu um caminho para a experiência da S Pen sem ter que optar pelo modelo grande.

Essa é provavelmente a abordagem que a Samsung está adotando também com a Nota 20: dada a tela menor, a falta de uma tela de maior resolução provavelmente não será um problema no mundo real e, embora a atualização a 60Hz possa parecer um pouco baunilha, deve garantir que a vida da bateria seja mantida e o custo não aumente.

O fato é que algumas dessas alterações na tela têm pouca diferença em alguns dispositivos e, embora analisando vários telefones ao longo de 2020 , o impacto no mundo real dessas resoluções mais altas e taxas de atualização mais rápidas não é tão dramático quanto sugerem alguns comentaristas.