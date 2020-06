Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Corações roxos prontos, aqui está uma edição especial como nenhuma outra: a Samsung colaborou com a sensação da banda pop coreana BTS, trazendo uma edição especial Galaxy S20 + BTS Edition e Galaxy Buds + BTS Edition.

O telefone e os fones de ouvido devem estar disponíveis a partir de 9 de julho - coincidindo com o sétimo aniversário do coletivo de fãs do BTS - com as encomendas começando em 19 de junho via Samsung.com . Os fãs podem querer definir um lembrete para essa data - pois esperamos que a demanda seja alta.

Então, o que há de especial nas edições Samsung Galaxy S20 + e Galaxy Buds + BTS? A Samsung descreve o telefone e os fones de ouvido como "uma oportunidade exclusiva para os fãs do [BTS] em todo o mundo se conectarem com sua banda favorita".

A principal característica do S20 + BTS Edition é o acabamento roxo - é vidro e metal roxo - incluindo o icônico coração roxo na unidade de câmera na parte traseira. O telefone também vem com temas inspirados no BTS pré-instalados e uma plataforma de comunidade de fãs, a Weverse.

Isso não é tudo. Na caixa, há adesivos decorativos para permitir que os fãs personalizem ainda mais seus dispositivos, além de cartões de fotos com fotos dos membros da banda.

O Galaxy Buds + BTS Edition, que também está vestido de roxo, vem completo com um estojo de carregamento roxo que carrega o logotipo da banda e a iconografia do coração roxo. Há também cartões de foto de banda incluídos na caixa.

Seja você um superfã do BTS ou não, achamos que o acabamento roxo por si só torna esta edição especial ainda mais atraente. Até a caixa - mostrada na galeria de fotos no topo - parece ótima graças aos pequenos recortes em forma de coração.

Nenhuma palavra final sobre preço ainda, mas atualizaremos este artigo quando ele se tornar oficial ...