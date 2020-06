Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há rumores de que o Samsung Galaxy Note 20 esteja chegando em agosto de 2020 . E um novo vazamento sugere as cores disponíveis que você poderá escolher no lançamento.

O comentarista técnico Ishan Agarwal postou no Twitter que as cores são as seguintes (observando que pode haver opções adicionais de cores não mencionadas):

Galaxy Note 20: Cinza, Verde, Cobre

Cinza, Verde, Cobre Galaxy Note 20+: Cobre, Branco, Preto

Cobre, Branco, Preto Galaxy Note 20 Ultra: Cobre, Branco, Preto

Agarwal continua alegando que os fones de ouvido do Galaxy Buds X serão feitos em cores correspondentes - apenas preto, branco e cobre - para criar uma união visual real entre o telefone e os botões.

No entanto, não há evidências fotográficas para apoiar essa afirmação - portanto, ainda não sabemos exatamente como serão esses acabamentos através das renderizações ou da realidade.

Espera-se que o trio Samsung Galaxy Note 20 traga uma câmera ultra-resolutiva de 108MP para a linha Note, juntamente com uma tela de taxa de atualização de 120Hz e processador de alta especificação - será Qualcomm SD865 ou Exynos 992 dependendo da região - e, de claro, a caneta embutida que define o alcance.

Reunimos todos os rumores e expectativas sobre a série Nota 20 neste recurso , se você quiser se aprofundar no que esperar.