Um Samsung Galaxy S20 mais barato está a caminho - o S20 Lite

Parece que a Samsung está se preparando para lançar um S20 Lite para acompanhar o bem recebido S10 Lite .

As informações são cortesia do SamMobile, geralmente confiável, que sugere que os números de modelo dos aparelhos são definidos para SM-G780 e SM-G781 para os EUA.

No entanto, ao contrário da principal série S20, que vem com os chips Exynos da Samsung na maioria dos países e do Qualcomm Snapdragon nos EUA, é esperado que o S20 Lite use uma plataforma Snapdragon em todos os lugares, como o S10 Lite, equipado com o Snapdragon 855. No entanto, desta vez provavelmente será executado no Snapdragon 865 .

A SamMobile também sugere que estará disponível com e sem 5G - a Samsung certamente está muito interessada em ter uma gama completa de aparelhos 5G , sem dúvida mais do que qualquer outro fornecedor, e por isso não é nenhuma surpresa que haverá duas versões.

A SamMobile também sugere que ele terá pelo menos 128 GB de armazenamento (não é um grande salto) e executará o Android 10 com a capa One UI 2.5 da Samsung na parte superior. Aparentemente, o aparelho é conhecido como S20 Fan Edition na Samsung.

Olhando para o lançamento do S20, pensamos se veríamos um S20 Lite ao mesmo tempo em que o roundup principal seria lançado. No entanto, com três telefones S20 já disponíveis, ele provavelmente turvaria as águas, enquanto a Samsung pode querer lançá-lo em diferentes países.