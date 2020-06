Desculpe: o Samsung Galaxy Fold 2 não vem com a S Pen

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As esperanças de uma nova versão do Galaxy Fold que suporte o S Pen foram frustradas, após um relatório sugerindo que a Samsung ainda não desenvolveu uma superfície que suportará as pressões que o S Pen adicionaria.

O apelo da S Pen era que você teria todo esse espaço de tela para usar, expandindo o leque de possibilidades do principal dispositivo dobrável da Samsung.

O relatório do The Elec detalha que o vidro ultrafino da Samsung - UTG - tem apenas 0,03 mm de espessura, enquanto o Gorilla Glass 6, como encontrado no Galaxy Note 10 - tem 0,4-1,3 mm de espessura. Nas versões anteriores do Fold e do Galaxy Z Flip , a Samsung também adicionou uma camada de plástico à superfície da tela.

Nenhum desses monitores - o UTG ou UTG coberto com um filme plástico - é adequado para o tipo de pressão que a ponta da S Pen colocaria sobre ele. Isso provavelmente causaria danos imediatos e houve muita discussão sobre se esses dispositivos de primeira geração podem suportar o uso normal com as pontas dos dedos, sem falar na ponta da caneta.

Enquanto a Samsung está se preparando para lançar uma série de novos dispositivos dobráveis, parece que ainda há algum caminho a percorrer nas tecnologias necessárias para aproveitar ao máximo esses dispositivos. A durabilidade da exibição está no topo dessa lista e provavelmente será a área em que veremos grandes desenvolvimentos nos próximos anos.

Pode significar que um Galaxy Fold suportando a S Pen chegará em algum momento no futuro - simplesmente não será em 2020.

Esperamos que o Samsung Galaxy Fold 2 seja anunciado juntamente com o Samsung Galaxy Note 20 em um evento on-line em 5 de agosto. Esse poderia ser um dia de lançamento para a Samsung, com muitos dispositivos esperados da empresa.