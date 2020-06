Samsung diz estar descartando telas curvas para o Galaxy Note 20

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

De acordo com um boato recente, o próximo Galaxy Note da Samsung exibirá uma tela plana. É uma jogada interessante, e que parece estar em andamento há algum tempo.

A Samsung reduziu as curvas nas bordas da tela do telefone nos últimos dois anos, a ponto de a curva do Galaxy S20 mal estar lá (em comparação com os modelos mais antigos). De fato, a curva no Galaxy Note 10 do ano passado foi notavelmente mais rasa do que nos anos anteriores.

As informações mais recentes vêm do vazador serial Ice Universe, no Twitter, que é uma fonte confiável de informações de pré-lançamento há algum tempo.

Aristóteles disse: A terra é redonda.

Icecat disse: Samsung Galaxy Note20 é plana. - Ice universe (@UniverseIce) 9 de junho de 2020

Se a tela do Galaxy Note 20 for completamente plana, a Samsung fará um círculo completo por ser uma das primeiras a adotar curvas de tela com o Galaxy Note Edge , em 2014.

Quando introduzidas, as bordas curvas da tela foram usadas para reduzir o impacto visual dos painéis na lateral do telefone, criando uma ilusão de ponta a ponta. Mas com a tecnologia de exibição melhorando nos últimos anos, os painéis agora podem ser reduzidos a níveis quase imperceptíveis sem introduzir uma curva no limite.

Mais importante, em 2020, com tantos outros fabricantes de telefones emblemáticos como Huawei, OnePlus e Oppo adotando telas curvas em seus dispositivos, ter uma tela mais plana será um diferencial importante entre a Samsung e a concorrência.

Além disso, uma tela plana é indiscutivelmente mais propícia a uma boa experiência de escrita com a caneta S Pen. Quanto mais plana a superfície, melhor, quando se trata de rabiscar notas e marcar documentos e imagens em movimento.

Espera-se que o Galaxy Note 20 seja lançado em algum momento neste verão - provavelmente por volta de agosto - e há rumores de que apresenta muitos dos mesmos recursos da série S20, exceto com uma caneta S. Como sempre, vamos mantê-lo atualizado à medida que a história se desenvolve.