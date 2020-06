Data de lançamento do Samsung Galaxy Note 20 vazou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung sediará seu próximo evento Unpacked em 5 de agosto de 2020.

É quando a série de telefones Galaxy Note 20 será lançada. No entanto, isso não é tudo o que podemos esperar.

A conta do Weibo que vazou na data de lançamento também afirmou que o evento estreará o Samsung Galaxy Fold 2 (como já ouvimos antes), Z Flip 5G, Galaxy Tab 7 e 7+ e o "Galaxy Watch 2".

Pensa-se que este último seja chamado Galaxy Watch 3 agora, mas o resto é viável.

O post também afirmou que a série Note 20 da Samsung será composta pelo Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra - e não pelo Note 20+, como se pensava anteriormente.

Agora isso não foi corroborado, é claro, mas diz-se que o pôster do Weibo estava certo com seus vazamentos no passado. Além disso, ele corresponde ao nome associado a uma lista de certificação Bluetooth , conforme revelado na semana passada.

Sem dúvida, descobriremos em breve, com agosto não muito longe.

O Note 20 Unpacked será um evento somente on-line e publicaremos os detalhes oficiais assim que os tivermos.

Enquanto isso, você pode acompanhar os últimos boatos do Note 20 em nosso resumo: Samsung Galaxy Note 20: data de lançamento, rumores, especificações e vazamentos .