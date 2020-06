Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você está acompanhando os vazamentos e os rumores que antecederam o lançamento do Samsung Galaxy Note 20 , você já deve ter ouvido falar que eram esperados dois dispositivos. De fato, uma fonte havia se apresentado e implicitamente declarado que não haveria Nota 20 Ultra.

No entanto, o Bluetooth Special Interest Group - responsável pela certificação de dispositivos Bluetooth - listou um dispositivo com o nome Galaxy Note 20 Ultra, sugerindo que esse dispositivo realmente existe.

O código da Samsung para isso é SM-N986U, conforme detalhado na lista no site da Bluetooth SIG e este código do produto já foi associado anteriormente ao Samsung Galaxy Note 20+.

Essa descoberta mais recente traz alguma confusão. Isso significa que o Samsung Galaxy Note 20 terá um modelo Ultra em vez do Plus? No momento, não está claro se veremos três modelos do Note ou mesmo que o que esperamos ser o Note 20+ será lançado como o Samsung Galaxy Note Ultra.

Muito disso se resume ao valor percebido dessas marcas diferentes e você só precisa voltar a 2018 quando havia apenas um modelo Note - com uma tela grande. A Nota 10 trouxe dois tamanhos e, em certa medida, esperamos que continue. Ter três versões da Nota parece excessivo - como também para o S20.

Essa menção ao Note 20 Ultra aparece como uma só se os leakers mais consistentes da Internet compartilharem alguns detalhes sobre a câmera do Note 20+ - que parece muito mais próxima do S20 Ultra em sua configuração.

O novo vazamento sugere que o Note 20+ terá uma câmera principal de 108 megapixels, um zoom de periscópio de 13 megapixels 50X e uma câmera ultralarga de 12 megapixels, com um sensor de foco a laser para ajudar a câmera principal. Essa manchete de 108 megapixels estava anteriormente no S20 Ultra e trazê-lo para o modelo de topo da Nota 20 também pode fazer sentido.

Não esperamos ver o lançamento do Samsung Galaxy Note 20 até agosto de 2020, então ainda há tempo para a Samsung finalizar seus planos. Esperamos ver muito mais vazamentos antes dessa data de lançamento.