Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung anunciou um novo programa de atualização para telefones Galaxy. Chamado Samsung Access, é basicamente um plano de assinatura mensal.

O Samsung Access é diferente do esquema de atualização mais antigo da Samsung , principalmente porque oferece benefícios adicionais. Na verdade, é semelhante ao iPhone Upgrade Program da Apple , que permite que você obtenha o iPhone mais recente com outros benefícios por uma taxa mensal. Aqui está tudo o que você precisa saber.

O Samsung Access é um novo programa de atualização da Samsung. É para pessoas que compram um novo Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ou Galaxy S20 Ultra, explicou a empresa em um post no blog. Embora o esquema de atualização herdada da Samsung permita que você troque um dispositivo existente e coloque o saldo restante em outro telefone, o Samsung Access permitirá que você atualize para o próximo telefone Galaxy em nove meses.

Como assinante do Samsung Access, você obterá não apenas o telefone Galaxy mais recente, mas também uma assinatura Premium Care e uma assinatura do Microsoft 365, que inclui Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Skype e 1 TB de armazenamento em nuvem OneDrive. Você pode cancelar sua assinatura totalmente após três meses (ou mais cedo por uma taxa de US $ 100) - mas, é claro, você precisará devolver seu telefone Galaxy.

É simples: acesse a página do Samsung Access aqui. Encontre e clique no botão Inscrever-se. E siga as instruções na tela.

No lançamento, uma assinatura de três meses do Samsung Access custa US $ 37 por mês para o Samsung Galaxy S20, US $ 42 por mês para o Samsung Galaxy S20 Plus e US $ 48 por mês para o Samsung Galaxy S20 Ultra.

No lançamento, o Samsung Access é limitado aos EUA.