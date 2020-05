As renderizações do Samsung Galaxy Note 20 Plus mostram um telefone de tamanho semelhante ao Note 10 Plus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Haverá um modelo superdimensionado do novo Samsung Galaxy Note 20 . Chamado Galaxy Note 20 Plus, o novo telefone terá 165 mm de comprimento, 77,2 mm de largura e ainda apenas cerca de 7,6 mm de espessura.

Portanto, embora o telefone em si permaneça relativamente fino, ele terá uma pegada maior por ser um pouco mais longo e mais largo que o padrão da Nota 20. Isso significa que está praticamente alinhado com o Note 10 Plus do ano passado, que tinha um AMOLED de 6,8 polegadas , ligeiramente menor que a tela de 6,9 polegadas do S20 Ultra recente.

As informações são cortesia do OnLeaks, serial leaker, bem como do Pigtou.com, que publicou uma renderização do dispositivo, como você pode ver acima.

Aparentemente, a Samsung não implantará seu zoom espacial de 100x na série Galaxy Note 20. Isso não é particularmente surpreendente, mas espere que a série Note 20 ainda inclua algumas especificações de câmera realmente decentes, além dos monitores de 120hz - alguns sugerem que o Note 20 Plus também usará a lente de 108 megapixels da S20 Ultra e outras especificações também serão semelhantes a o trio de telefones S20 lançado no início do ano.

Esperamos que a Nota 20 seja anunciada em agosto, durante um evento virtual. Definitivamente, sabemos que está chegando, graças ao relatório anual da Samsung.