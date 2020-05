Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung registrou patentes detalhando um redesenho radical do provável Galaxy Fold 2 , que deve incluir uma janela de notificação alongada na frente, juntamente com medidas de design à prova dágua por toda parte.

O Galaxy Fold original foi criticado por sua pequena tela frontal. A solução? Torne ainda menor. Como a maioria das pessoas estava usando o Fold 2 como um dispositivo desdobrado em sua forma mais completa, a intenção do dispositivo de acompanhamento parece ser uma exibição de notificação alongada na frente.

Como você desdobra o Fold 2 com base em uma determinada notificação pode agir com respostas diferentes - por exemplo, não desdobrar totalmente o telefone para obter uma espiada em uma mensagem na parte externa da tela interna.

Pelo menos essa é uma teoria. Por outro lado, existe a possibilidade de que essa exibição alongada nada mais seja do que uma parte da tela frontal sendo exibida através de uma capa envolvente. Isso tornaria praticamente inútil qualquer exibição frontal, mas certamente é uma possibilidade - e a patente não descarta isso em sua ilustração.

Depois, há a impermeabilização. Apesar do Fold original ser o telefone mais caro da empresa coreana até hoje, não foi possível marcar a caixa com classificação IP devido a muitas peças dobráveis complexas. O acompanhamento procura enfrentar esse desafio de frente, conforme detalhado em uma patente de 58 páginas, que inclui uma longa explicação, incluindo ilustrações.

O Samsung Galaxy Fold 2 deve ser lançado no terceiro trimestre de 2020. Esperamos que haja muitas informações adicionais antes da sua divulgação, portanto, fique de olho no nosso sempre atualizado recurso do Galaxy Fold 2 .