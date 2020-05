Processadores Galaxy Note 20 nos dão uma primeira olhada no próximo carro-chefe premium da Samsung

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Novas renderizações foram publicadas com base em desenhos CAD do Galaxy Note 20 e mostram o próximo smartphone de todos os ângulos. Como parece ser o caso nos últimos anos, o telefone tem uma semelhança com a série Galaxy S.

Aqueles que esperam ver um gigante gigante de um telefone da linha Note este ano podem ficar um pouco desapontados ao descobrir que esses desenhos em CAD sugerem que veremos um telefone que é do mesmo tamanho do Samsung Galaxy S20 + e menor que o S20 Ultra .

Obviamente, este é apenas o padrão da Nota 20, também poderia haver outro modelo maior na programação.

Como a série S20, a moldura ao redor da tela é super fina, com um recorte de câmera muito pequeno na parte superior da tela. Para diferenciá-lo do S20, os cantos parecem um pouco mais retos, mantendo a aparência do estilo Note.

Na parte de trás, o telefone possui um retângulo saliente semelhante ao que vemos na última linha do Galaxy S. Curiosamente, parece haver também aquela câmera com zoom de periscópio quadrado nessa saliência, sugestão que a Samsung está usando alguns recursos de zoom épicos, mesmo que não seja a câmera 100x SpaceZoom da S20 Ultra.

Isso parece ser acompanhado por outras três câmeras e o flash LED.

As imagens, publicadas pela Pigtou em colaboração com o Xleaks7, também sugerem que o silo da S-pen foi movido para o outro lado do telefone. Em vez de ficar no lado direito da borda inferior, a caneta ativa da Samsung tem uma casa no lado esquerdo.

Outra coisa que vale a pena notar é que a tela na frente parece estar desprovida de curvas reais. É uma tela muito mais plana do que vimos em praticamente qualquer carro-chefe de última geração nos últimos anos.

Esperamos que a Samsung lance a Nota 20 em algum momento no final deste verão, embora não haja como saber se a situação global atual atrasou os planos de um lançamento tradicional em agosto.