A Samsung anunciou o que parece ser uma versão robusta do Galaxy S20 voltada para os membros dos serviços dos EUA.

Chamada de Samsung Galaxy S20 Tactical Edition, é descrita como um "smartphone militar pronto para a missão", e os materiais promocionais são claramente sobre militares. Mas, pelo que podemos dizer, é um telefone S20 padrão com recursos adicionais de software e opções de segurança em um caso difícil.Ele possui um monitor OLED de 6,2 polegadas, Snapdragon 865, 12 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, suporte a 5G sub-6GHz e um sistema de câmera traseira tripla.

Onde o Galaxy S20 Tactical Edition difere, ele "atende às necessidades exclusivas dos operadores militares", apresentando um modo de visão noturna que desliga a tela enquanto você usa óculos de visão noturna, a capacidade de desbloquear o telefone quando ele estiver modo paisagem e o chamado modo furtivo que pode “desativar o LTE e silenciar toda a transmissão de RF para comunicações completas fora da rede”. Embora isso pareça legal, não é apenas o modo avião?

1/3 Samsung

Curiosamente, não há menção de quão durável é o Galaxy S20 em sua nova caixa Tactical Edition.

A Samsung, no entanto, está lançando seu sistema de segurança Knox com criptografia dupla, que atende aos padrões de segurança do governo dos EUA para dados seguros. Infelizmente, o telefone estará disponível apenas para "selecionar parceiros de canal de TI" ainda este ano. O preço e a data de lançamento não foram anunciados.