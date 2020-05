Samsung Galaxy Note 20 vai abandonar o zoom de 100x do S20 Ultra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung não empregará sua tecnologia de câmera com zoom espacial de 100x para a série Galaxy Note 20 , segundo informações.

O recurso estreou com o Samsung Galaxy S20 Ultra no início deste ano, mas enquanto o Note 20 e o Note 20+ podem adotar o mesmo sensor de 108 megapixels , eles não possuem os recursos de zoom extremos.

Para ser honesto, muitos acreditam que o zoom no espaço de 100x é mais um truque do que útil de qualquer maneira - lutamos para obter imagens nítidas e nítidas dele mesmo . O zoom de 30x no Samsung Galaxy S20 e S20 + padrão se mostrou muito melhor quando testamos todos eles.

É possível que isso seja empregado nos aparelhos Nota 20.

O vazamento sobre a funcionalidade de zoom veio do Ice Universe, que também revelou o tamanho do sensor para o Note 20+ ontem.

A série Note20 não mantém mais a função de zoom 100X - Universo de gelo (@UniverseIce) 19 de maio de 2020

Será interessante ver o que outras pepitas o Twitter vaza nas próximas semanas e meses, antes de um possível lançamento online em agosto.

Até agora, entendemos que o Note 20 exibirá uma tela de 19,5: 9 de 6,42 polegadas, enquanto a tela do Note 20 + terá 6,87 polegadas e uma taxa de atualização de 120Hz.

Dizem que ambos são equipados com o processador Qualcomm Snapdragon 865 ou o próprio Exynos 992 da Samsung. Haverá "pelo menos" 12 GB de RAM.

Avisaremos se e quando descobrirmos mais.