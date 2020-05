Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung anunciou um smartphone da série A de nível básico, com um grande display Infinity-O de 6,5 polegadas, câmera quádrupla e uma bateria de 5.000 mAh por um preço muito razoável.

O Samsung Galaxy A21s estará disponível para compra a partir de 19 de junho por apenas £ 179.

Em termos de especificações, sua tela TFT de 20: 9 de 6,5 polegadas tem uma resolução de 720 x 1600, enquanto o processamento é fornecido através de uma CPU Samsung Exynos de núcleo octa. Há 3 GB de RAM a bordo, além de 32 GB de armazenamento.

Um slot para cartão microSD permite a expansão de até 512 GB adicionais.

A câmera quádrupla na parte traseira é composta por um sensor principal de 48 megapixels, ultra grande angular de 8 megapixels, profundidade de 2 megapixels e uma câmera macro adicional de 2 megapixels. Há uma câmera selfie / vídeo de 13 megapixels na parte frontal (canto superior esquerdo).

A bateria de 5.000mAh com capacidade de carregamento rápido de 15W coloca os A21s contra o Moto G8 Power , mas tem um preço consideravelmente menor (mais alinhado com o padrão mais barato do Moto G8 ).

Há um scanner de impressão digital traseiro para segurança, além de reconhecimento facial pela câmera frontal.

O dispositivo estará disponível no Reino Unido em azul, branco ou preto no site e nas lojas da Samsung (se reabrirem a tempo), enquanto outros "parceiros selecionados" também o farão.