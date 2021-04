Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Samsung Galaxy Z Flip será sucedido por uma concha dobrável de última geração, e há esperança de que seja uma grande atualização.

Quando analisamos o Galaxy Z Flip da Samsung, o fizemos com bastante entusiasmo. Esse modelo foi posteriormente atualizado com 5G e Qualcomm Snapdragon 865 Plus, mas mantém o mesmo design físico - agora é mais rápido. Mas ainda existem deficiências, como o pequeno display externo.

O próximo Samsung Galaxy Z Flip, no entanto, oferecerá à Samsung a chance de corrigir esses erros. Aqui está tudo o que sabemos sobre isso.

Samsung Galazy Z Flip 3 provável

Enquanto o original foi chamado de Galaxy Z Flip, seguido pelo Galaxy Z Flip 5G, acredita-se que o próximo modelo será o Galaxy Z Flip 3. A justificativa para isso é que a versão 5G é considerada a segunda geração - enquanto a Samsung também deseja alinhar a nomenclatura dos modelos Z Flip e Z Fold.

Isso provavelmente verá o modelo 2021 chamado Samsung Galazy Z Flip 3, embora suspeitemos que eles serão posteriormente acrescentados com 5G e 4G respectivamente, com dois dispositivos oferecidos, o modelo 5G premium e um modelo 4G mais barato.

Provavelmente estreará em meados de 2021

Galaxy Z Flip lançado em fevereiro de 2020; Z Flip 5G em agosto de 2020

Se a Samsung mantivesse sua programação de lançamento regular, um Galaxy Z Flip 3 chegaria um ano após o original, o que seria por volta de fevereiro de 2021.

Em vez disso, afirma-se que o dispositivo chegará após o primeiro trimestre e esperamos que a Samsung tenha uma versão dobrável do Galaxy Unpacked para revelar os novos modelos Z Flip e Z Fold. Isso pode até substituir o evento de lançamento da empresa em agosto, quando o Note é tradicionalmente anunciado.

Duas versões possíveis

Pode ter uma tela de capa expandida

Armação de armadura?

Duas patentes do EUIPO parecem revelar duas versões de um próximo telefone dobrável da Samsung com câmeras triplas, embora não seja explicitamente declarado que as patentes são para o Galaxy Z Flip 3, mas podem sugerir a abordagem da Samsung para o design de próxima geração.

Há uma terceira câmera mostrada nas patentes, que provavelmente é uma lente telefoto. O Galaxy Z Flip possui uma câmera dupla composta por uma lente principal de 12 megapixels e uma lente ultra-grande angular de 12 megapixels, então este seria um aprimoramento do original e um lugar óbvio para a Samsung expandir o conjunto de recursos do telefone dobrável .

Uma versão do telefone dobrável tem as câmeras triplas posicionadas horizontalmente, semelhante ao Galaxy Z Flip existente, enquanto a outra versão tem seus sensores de câmera dispostos verticalmente, como os outros smartphones da Samsung.

A patente que mostra o telefone com câmeras verticais parece ter mais espaço para o display externo se expandir, talvez permitindo que a próxima geração do telefone dobrável Z Flip mostre aos usuários informações mais úteis em um relance quando fechado. Por enquanto, os rumores são escassos, então não está claro como os novos dispositivos serão diferentes dos modelos existentes.

A Samsung solicitou uma marca comercial do termo Armor Frame - e isso é específico para smartphones. Especula-se que isso possa dar força adicional aos telefones dobráveis. Também foi dito que o Galaxy Z Flip 3 terá uma classificação de IP - embora não se saiba o nível de proteção que pode obter.

Display de 120Hz

Versões 4G e 5G

Para muitos, o Samsung Galaxy Z Flip atenderá aos requisitos em termos de bateria, câmera e energia, oferecendo algo único que parece ótimo; mas para os jogadores, entusiastas e usuários avançados, o Galaxy Z Flip é provavelmente um compromisso que eles podem não querer fazer.

O Galaxy Z Flip 4G LTE possui um processador Snapdragon 855+, uma tela principal de 6,7 polegadas (com uma resolução de 2636 x 1080 pixels), uma tela de cobertura de 1,1 polegadas (com uma resolução de 300 x 112 pixels), um Capacidade da bateria de 3300 mAh, câmeras duplas traseiras de 12 MP, uma única câmera frontal de 10 MP, 8 GB de RAM e 256 GB de espaço de armazenamento interno sem expansão microSD.

A versão 5G muda para Snapdragon 865 Plus, mas mantém as outras especificações. Qualquer modelo futuro provavelmente mudaria para hardware de última geração, provavelmente Snapdragon 888 para qualquer modelo premium. A Samsung também pode usar o Exynos 2100, que deve ser anunciado em 12 de janeiro de 2021, embora possa continuar usando exclusivamente o hardware da Qualcomm.

Atualmente, os detalhes são limitados sobre como ele pode ser melhorado, embora uma taxa de atualização de 120 Hz tenha sido mencionada. Com dois modelos esperados, provavelmente veremos um dispositivo premium rodando o hardware 5G mais recente, mas um dispositivo mais acessível projetado para ser 4G pode usar hardware mais antigo para manter o preço baixo.

Aqui está tudo até agora sobre a próxima geração do Galaxy Z Flip 2/3.

Fontes conversando com SamMobile revelaram que o Z Flip 3 terá uma classificação de IP.

Samsung registrou uma marca registrada para Armor Frame, especificamente para smartphones, e especula-se que isso pode ser usado para o Z Flip 3.

O Leaker Ice Universe afirmou que o Samsung Galaxy Z Fold 3 e o Galaxy Z Flip 2/3 poderiam ser lançados em julho - o que colocaria o lançamento dos próximos dispositivos dobráveis no meio dos lançamentos do Galaxy S e do Galaxy Note.

A tela da Samsung está procurando desenvolver telas deslizantes e roláveis em uma tentativa de consolidar sua liderança no mercado de telas dobráveis.

A Samsung confirmou que estender o suporte da S Pen para o Galaxy S21 Ultra não é algo único: "Tomamos a decisão ousada de expandir a experiência da S Pen para o Galaxy S21 Ultra e planejamos expandir a experiência da S Pen para outros categorias de dispositivos no futuro. "

Isso soa inequivocamente como se pudéssemos esperar um suporte S Pen mais amplo - talvez nos dispositivos Z?

Detalhes sobre um modelo Z Flip 3 mais barato continuam a fluir com um número de modelo e algumas especulações sobre a nomenclatura.

Rumores sugerem que haverá duas versões do Z Flip em 2021 - um dispositivo premium e uma versão mais acessível. Espera-se que ele se chame de Z Flip 3, pulando o nome Flip 2, que é informalmente aplicado à versão 5G do telefone original.

Rumores sugerem que a Samsung vai baixar o preço do telefone dobrável de última geração para colocá-lo no mercado.

Um relatório da Elec afirmou que o próximo Galaxy Z Flip chegará após o primeiro trimestre de 2021, enquanto o vazador Ice Universe afirma que contará com uma tela de taxa de atualização de 120Hz.

A Samsung anunciou uma versão 5G do Samsung Galaxy Z Flip , mas o design geral é o mesmo do Z Flip original. Parte do hardware pode fluir para o dispositivo de próxima geração, no entanto.

Novas informações sugerem que a nova versão do Z Flip é movida pelo Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Duas patentes apresentadas no EUIPO pela LetsGoDigital e depois reinventadas em renderizações, revelam duas versões possíveis do Samsung Galaxy Z Flip 2.

A Samsung lançou o Galaxy Z Flip dobrável junto com a série Galaxy S20 no início deste ano. Está disponível em um modelo LTE - embora um novo relatório indique que a Samsung pode anunciar um modelo 5G do Galaxy Flip em 2020.

