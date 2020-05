Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Galaxy Z Flip pode ser sucedido por uma garra dobrável de segunda geração, e há esperança de que seja uma grande atualização.

Quando analisamos o Galaxy Z Flip da Samsung, fizemos isso com muita emoção. Nós achamos que isso causaria ondas e até chamamos de avanço para os telefones dobráveis - mas também está claro que há compromissos fora do preço. O material da tela, por exemplo, não é muito robusto e encontramos danos no uso normal dentro de uma semana de teste. O telefone também carecia de especificações de usuários avançados, incluindo 5G.

Um Galaxy Z Flip 2, no entanto, ofereceria à Samsung a chance de corrigir esses erros. Aqui está tudo o que sabemos até agora.

Provavelmente estreará em fevereiro de 2021

Original Galaxy Z Flip lançado em fevereiro de 2020

Se a Samsung mantiver seu cronograma de lançamento regular para telefones durante o próximo ano, apesar de possíveis interrupções na cadeia de suprimentos causadas pela pandemia, um novo Galaxy Z Flip 2 provavelmente chegará em menos de um ano a partir de agora - em fevereiro de 2021 - ao lado do Galaxy S30. O Galaxy Z Flip original lançado em fevereiro passado, afinal. Portanto, ainda estamos muito longe de qualquer tipo de revelação.

Duas versões, uma com câmeras triplas empilhadas verticalmente

Pode até ter uma tela de cobertura em expansão

Duas patentes recentes do EUIPO - identificadas e reimaginadas pela LetsGoDigital na forma de renderizações cristalinas - parecem revelar duas versões de um próximo telefone dobrável da Samsung com câmeras triplas, embora não seja explicitamente declarado que as patentes são para o Galaxy Z Flip 2)

A terceira câmera aqui provavelmente é uma lente telefoto. (O Galaxy Z Flip possui uma lente principal de 12 megapixels e uma ultra grande angular de 12 megapixels.) Você pode ver que uma versão do telefone dobrável tem as câmeras triplas posicionadas horizontalmente, semelhante ao Galaxy Z Flip existente, enquanto a outra versão possui seu sensores de câmera dispostos verticalmente, como os outros smartphones da Samsung.

Observe também que o telefone com câmeras verticais nas renderizações do LetsGoDigital parece ainda ter mais espaço para a exibição do monitor externo, talvez permitindo que o telefone dobrável mostre aos usuários informações mais úteis rapidamente quando fechadas.

Ainda não há detalhes

Presumivelmente, haverá uma atualização sobre o original

Para muitas pessoas, o Samsung Galaxy Z Flip atenderá aos requisitos de bateria, câmera e energia, fornecendo algo único que parece ótimo; mas para os jogadores, entusiastas e usuários avançados, o Galaxy Z Flip é provavelmente um compromisso que talvez você não queira fazer.

O Galaxy Z Flip apenas com 4G LTE possui um processador Snapdragon 855+, uma tela principal de 6,7 polegadas (com uma resolução de 2636 x 1080 pixels), uma tela de 1,1 polegadas (com uma resolução de 300 x 112 pixels), um Capacidade da bateria de 3.300mAh, câmeras duplas de 12MP traseira, um único disparador de selfie de 10MP, 8GB de RAM e 256GB de espaço de armazenamento interno sem expansão microSD.

Enquanto o telefone tem algumas especificações decentes, não é um animal como o Galaxy S20 Ultra. Esperamos que a Samsung a melhore em 2021. Atualmente, os detalhes são limitados sobre como ela pode ser melhorada, mas há tempo de sobra para que mais rumores apareçam.

Galaxy Z Flip 5G também rumores

Chipset Snapdragon 865 com um modem X55 provavelmente

De acordo com a SamMobile , a Samsung planeja lançar uma versão 5G do Galaxy Z Flip às vezes "no final deste ano" pelo menos na América do Norte. Ele também oferece 256 GB de armazenamento (não há variação de 512 ou 128 GB), pois o Galaxy Z Flip original não possui um slot microSD.

Parece que este rumores Galaxy Z Flip 5G será diferente do Galaxy Z Flip de segunda geração - e provavelmente chegará mais cedo. Se o Galaxy Z Flip é realmente atualizado para oferecer suporte ao 5G em 2020, pode-se esperar que o Galaxy Z Flip 2 ofereça isso também no próximo ano.

O Galaxy S20, o Galaxy S20 Plus e o Galaxy S20 Plus Ultra da Samsung chegaram às lojas em março passado e foram a primeira grande família de dispositivos a incorporar o 5G. Eles embalam um chipset Snapdragon 865 com um modem X55.

Achamos que a Samsung poderia reutilizar essa implementação no Galaxy Z Flip 2

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o Galaxy Z Flip 2 até agora:

A Samsung lançou o Galaxy Z Flip dobrável ao lado da série Galaxy S20 no início deste ano. Ele está disponível em um modelo LTE - embora um novo relatório indique que a Samsung pode anunciar um modelo 5G do Galaxy Flip em 2020.