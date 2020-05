Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A mais recente série Galaxy S20 da Samsung inclui um modelo Ultra caro com uma câmera principal de 108MP. Tem sido um dispositivo popular e bem recebido, e muitos esperam que a próxima geração do Galaxy Note tenha seu próprio modelo Ultra. No entanto, os relatórios mais recentes rejeitam essa teoria.

A próxima série Galaxy Note 20 da Samsung não terá um modelo "Ultra", de acordo com Ross Young, CEO e fundador da Display Supply Chain Consultants. Ele postou um tweet para anunciar que não haverá Nota 20 Ultra. Em vez disso, a Samsung lançará apenas um Galaxy Note 20 padrão e um modelo Plus com uma tela maior. O Plus pode até ser mais barato que o Galaxy S20 Ultra.

Sem nota 20 Ultra. Nota 20 e 20+ - Ross Young (@DSCCRoss) 11 de maio de 2020

Young também afirmou que o Galaxy Note 20 Plus terá uma tela de 6,87 polegadas com resolução de 3096 x 1444 e uma proporção de 19,3: 9 e uma "implementação de energia mais baixa" de 120Hz, que deve ajudar na vida da bateria. O Galaxy Note 20 padrão pode não apresentar uma tela de 120Hz. Enquanto isso, há rumores de que ambos os modelos da Nota 20 apresentam o chipset Exynos 992 (construído em 6 nm) em determinados mercados.

A Samsung provavelmente lançará a série Galaxy Note 20 em um evento Galaxy Unpacked somente online em agosto.