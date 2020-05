Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Parece que a Samsung está desenvolvendo vários novos modelos do Galaxy Fold, incluindo uma versão econômica.

O mundo dos vazamentos de telefones celulares é interessante. Ele inclui fontes anônimas, sussurros em fóruns, conversas na cadeia de suprimentos, disparos espiões in natura, renderizações e assim por diante. Depois, há vazadores que compartilham o material que receberam ou ampliam rumores que notaram pegando força.

Max Weinbach ( @MaxWinebach ), por exemplo, twittou recentemente que a Samsung lançará um "Galaxy Fold e" por US $ 1.100. Ele disse especificamente que é um boato e não especifica se ele aprendeu essas informações diretamente de uma fonte, mas parece algo que ele está ouvindo em geral. Weinbach também disse que o dispositivo será semelhante ao Fold original, mas com "menos câmeras e nenhuma tela frontal".

Há um boato, e tenha em mente que é um boato, a Samsung estará lançando um Galaxy Fold e por US $ 1100.



Eles também estão trabalhando liberando 3 dobras. Dois com plástico, um com UTG. Poderia explicar os nomes de código Winner2 vs Champ. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 11 de maio de 2020

Parece que o Galaxy Fold E também poderia ser chamado de Galaxy Fold Lite. O vazador e o escritor do XDA-Developer observaram que a Samsung pode até estar trabalhando em outras três dobráveis - "duas com plástico, uma com UTG" (UTG significa vidro ultra-fino). Adicione tudo isso e a Samsung parece estar preparando muitas novas Folds para 2020, uma das quais poderia ser uma variante acessível do Galaxy Fold 2.

O Galaxy Fold 2 deve ser lançado em agosto, juntamente com o Galaxy Note 20. Há rumores de que ele chegará com uma caneta.