Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung anunciou que lançará o cartão de débito Samsung Pay neste verão em parceria com a empresa de finanças pessoais SoFi.

Lembre-se de que a Samsung lançou seu aplicativo de carteira e pagamentos móveis, o Samsung Pay, em 2015, e este cartão de débito é apenas uma extensão dessa plataforma. Em um post no blog, Sang Ahn, vice-presidente e gerente geral da Samsung Pay na América do Norte, disse que a Samsung lançará o cartão com uma conta de gerenciamento de caixa e que a empresa planeja compartilhar mais detalhes nas próximas semanas.

A Samsung também está desenvolvendo uma "plataforma móvel de gerenciamento de dinheiro". O blog não discute quais recursos o próximo cartão de débito terá, muito menos sobre a plataforma de gerenciamento de dinheiro, mas é claro que a Samsung só quer lançar seu próprio cartão de marca semelhante ao Apple Card, que a Apple oferece ao Goldman Sachs. Ele foi lançado em 2019 como um cartão físico e digital.

Você pode usar o Apple Card via Apple Pay no seu iPhone e Apple Watch e acompanhá-lo no seu Apple Card dentro do aplicativo Wallet. Suspeitamos que o cartão da Samsung seja para dispositivos Samsung, mas informaremos quando o fizermos.

Para saber mais sobre o Samsung Pay e como ele funciona, consulte nosso guia.