Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Samsung Galaxy Z Flip poderia ser sucedido por um Galaxy Z Flip 2 com uma grande câmera e atualização de tela. Duas patentes, identificadas no EUIPO pela LetsGoDigital e depois reimaginadas em renderizações cristalinas, possivelmente revelam duas versões.

Uma versão do celular com rumores é retratada com câmeras triplas posicionadas horizontalmente, como o atual Galaxy Z Flip, enquanto a outra mostra os sensores da câmera dispostos verticalmente como os outros smartphones da Samsung. A terceira câmera é provavelmente uma lente telefoto. Lembre-se de que o atual Galaxy Z Flip já possui uma lente principal de 12 megapixels e uma ultra grande angular de 12 megapixels.

Observe que as renderizações do LetsGoDigital mostram o que uma tela externa (ou "capa") no telefone com boatos pode mostrar ao usuário. O telefone com as câmeras verticais até parece ter mais espaço para o monitor externo se expandir, talvez permitindo que ele mostre informações mais úteis enquanto o Samsung Galaxy Z Flip está fechado.

Se a Samsung manter seu cronograma de lançamento para telefones no próximo ano, um novo Galaxy Z Flip 2 provavelmente chegará em menos de um ano a partir de agora, em fevereiro de 2021, possivelmente ao lado do Galaxy S30.

Então, ainda estamos longe de qualquer tipo de revelação.

Mas esses processos nos dão algo para aguçar o apetite.