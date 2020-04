Samsung confirma Galaxy Note 20 e Fold 2, das sortes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung confirmou que lançará novos telefones em suas linhas Note e Fold este ano - que devem ser o Galaxy Note 20 e o Galaxy Fold 2 .

Como parte dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2020, a empresa afirmou que continuará lançando novos telefones "premium", independentemente da atual "pandemia prolongada".

"Em meio a incertezas, incluindo a possibilidade de uma pandemia prolongada, a concorrência no mercado deve se intensificar, à medida que os fabricantes se esforçam para se recuperar da fraqueza no primeiro semestre", afirmou.

"A empresa continuará oferecendo produtos diferenciados no segmento premium com o lançamento de novos modelos dobráveis e Note".

Ele também revelou que planeja introduzir smartphones 5G de nível intermediário nos próximos 12 meses.

"A empresa também planeja aumentar a competitividade do produto, expandindo a adoção do 5G para smartphones de mercado de massa e melhorando a eficiência operacional em todas as áreas em P&D, produção, suprimento, canal e marketing", acrescentou.

Boatos recentes sugeriram que o Samsung Galaxy Note 20 ainda poderia ser lançado em agosto - o ponto de lançamento habitual da série. Quanto ao Samsung Galaxy Fold 2, há alegações de que ele poderia aparecer ainda mais cedo - em julho, de fato.

Nenhuma foi totalmente confirmada, é claro. Mas os planos da Samsung mostram que isso não será impedido pela crise atual e acredita que ainda há muito apetite por dispositivos premium, mesmo enquanto permanecermos presos.