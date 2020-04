Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima iteração da Samsung da sua linha Galaxy Fold é um daqueles aparelhos em que podemos confiar seriamente que está a caminho. A quantidade e a frequência de vazamentos ao seu redor significa que seria extremamente surpreendente se não aparecesse logo.

Na ausência de confirmação oficial, no entanto, outra rodada de informações vazadas ainda é um pedaço saboroso para ser apreciado, e mais detalhes supostamente surgiram sobre o Fold 2 .

Ross Young, no Twitter, que twittou sobre o telefone regularmente com novos boatos acabou de revelar que o telefone deve estar recebendo algumas melhorias concretas em relação ao primeiro esforço do ano passado.

Em particular, isso aparentemente significa que o sistema de câmera tripla receberá uma atualização:

Mais vazamentos do Galaxy Fold 2:

Câmera - A câmera principal consiste em uma configuração de câmera tripla com lentes de 12MP / 16MP / 64MP com estabilização de imagem óptica dupla em comparação ao ano passado a 12/12 / 16MPs. - Ross Young (@DSCCRoss) 27 de abril de 2020

Isso não pegaria o Galaxy Fold 2 com as impressionantes câmeras embutidas no verdadeiro carro-chefe da Samsung, o Galaxy S20 Ultra , mas a presença de um atirador de 64MP aumenta a possibilidade de que alguns componentes estejam aparecendo no Galaxy S20 e S20 + padrão , que possuem uma opção de 64MP.

Em outros lugares, Young diz que o preço do telefone também deve cair cerca de US $ 100, enquanto a Samsung procura mudar mais unidades, o que não pode prejudicar, dado o enorme preço que o primeiro telefone carregava. Por fim, ele diz que a Samsung está olhando para o lançamento em agosto e setembro, o que significa que ainda temos alguns meses para aguardar a inauguração oficial.

Claro, não há nada a dizer que esses detalhes sejam verdadeiros, mas há um forte senso de lógica para todos eles, e esperávamos câmeras atualizadas e esperávamos por um preço mais baixo, portanto, ambos são um bom presságio para o Fold 2 quando acaba sendo lançado.